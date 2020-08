PSG / Bayern – Les chiffres avant la finale

Ce dimanche, coup d’envoi à partir de 21 heures (TF1 et RMC Sport 1), le Paris Saint-Germain essayera de glaner sa toute première Ligue des Champions face à une écurie qui compte déjà cinq C1 au sein de son palmarès, le Bayern Munich. Et à quelques heures de cette finale tant attendue, le club parisien nous a partagé, via son site officiel, quelques chiffres liés à ce choc.

Ainsi, c’est le 9e match officiel entre le PSG et le Bayern ce soir. Le bilan penche en faveur des Rouge et Bleu avec cinq succès et trois revers. Cette finale sera la troisième finale continentale du club parisien après les deux finales de C2, l’une glanée, l’autre perdue, en 1996 et 1997. En cas de succès, le PSG deviendrait le premier club hexagonal à compter deux Coupe d’Europe dans son palmarès.

De plus, cette partie sera la 115e rencontre du PSG au sein de la C1 : 63 victoires, 22 nuls et 29 revers. Enfin, en cas de but ce soir, le Paris Saint-Germain pourrait poursuivre sa superbe série de 34 matches avec au moins une réalisation inscrite. Avec 35 matches consécutifs, le club de la capitale dépasserait le Real Madrid (34).