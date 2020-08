PSG / Bayern : les notes des Parisiens

Les larmes de Neymar, de Leandro Paredes. L’image illustre la déception au PSG ce soir. Une défaite 1-0, un but signé par un Titi, Kingsley Coman (59e), élu homme du match, c’est cruel. Paris devra encore batailler pour aller cherche sa coupe aux grandes oreilles. Et espérer que Neymar et Kylian Mbappé soient au rendez-vous. Car les deux stars qui devaient faire triompher le PSG n’auront pas fait pencher la balance du bon côté. C’est dommage car l’équipe dans sa globalité a été performante, fidèle à son plan de jeu qui n’était pas d’avoir la possession de balle. Défensivement, c’était vraiment solide. Presnel Kimpembe en premier lieu. Le milieu de terrain a été complémentaire et combatif, boosté par l’omniprésent Marquinhos. Il s’agissait d’être en bloc pour profiter des espaces dans le dos de la défense allemande. Angel Di Maria aura offert quelques caviars. Mais ce ne fût pas suffisant face au dernier rempart, Manuel Neuer. “On se sent comme une merde là. Mais on a construit quelque chose d’important pour le club et les supporters. Demain, on va penser à tout ça. Aujourd’hui c’est difficile de parler. On va essayer de revenir à ce stade. On ne va pas tout jeter”, a commenté Ander Herrera après la rencontre. Demain commence aujourd’hui pour le PSG.

Les notes de Canal Supporters : Navas 6 Kehrer 6 Silva 7 Kimpembe 8 Bernat 8 Marquinhos 7 Herrera 6 Paredes 6 Neymar 5 Mbappé 5 Di Maria 6