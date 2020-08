PSG / Bayern Munich : les compositions officielles

Le PSG joue le match le plus important de son histoire ce soir avec la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel a décidé de conserver son 4-3-3 avec Leandro Paredes et Ander Herrera au milieu. Marco Verratti débutera donc sur le banc. Blessé en quart de finale contre l’Atalanta Bergame (1-2), Keylor Navas fait lui son retour dans les cages parisiennes. Le coach allemand reconduit également son trio d’attaque Di Maria-Mbappé-Neymar, poussant une nouvelle fois Mauro Icardi sur le banc. Du côté du Bayern Munich, Hansi Flick reconduit quasiment la même équipe que contre Lyon. Kingsley Coman remplaçant Ivan Perisic sur l’aile gauche bavaroise.

Feuille de match du PSG / Bayern Munich

Ffinale de l’UEFA Champions League | Estádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne le dimanche 23août 2020 à 21 heures | Diffuseur : RMC Sport 1 et TF1 | Arbitre : Daniele Orsato (ITA) – Arbitres assistants :Lorenzo Manganelli et Alessandro Giallatini (ITA) – VAR : Massimiliano Irrati et Marco Guida (ITA)

PSG : Navas – Kehrer, Silva (c), Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Herrera, Paredes – Neymar, Mbappé, Di Maria.

Remplaçants : Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Kurzawa, Verratti, Gueye, Draxler, Sarabia, Icardi, Choupo-Moting.

: Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Kurzawa, Verratti, Gueye, Draxler, Sarabia, Icardi, Choupo-Moting. Entraîneur : Tuchel