PSG / Bayern – Navas dans la cage, Paredes plutôt que Verratti

À moins de six heures du coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions 2019-2020, qui verra s’affronter le PSG et le Bayern Munich, la pression monte de plus en plus et promet d’être insoutenable en début de soirée. Et alors que tous les supporters trépignent d’impatience, L’Equipe et RMC viennent nous apporter quelques précisions sur la composition du club parisien ce soir. Ainsi, les deux médias sont concordants à ce niveau, Thomas Tuchel réalignera son équipe en 4-3-3 avec très peu de changement par rapport à la demi-finale remportée face au RB Leipzig. En effet, la seule modification se trouvera dans la cage de but où Keylor Navas retrouvera bien sa place de titulaire au détriment de Sergio Rico. En outre, RMC et L’Equipe sont catégoriques, Marco Verratti débutera ce choc historique sur le banc des remplaçants, le technicien allemand lui préférant Leandro Paredes.

Le XI du PSG devrait donc être le suivant : Navas – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Herrera, Paredes – Neymar, Mbappé, Di Maria.