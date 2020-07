PSG / OL : les évaluations des Parisiens

Plus de 120 minutes de match dans une extrême chaleur, des temps de jeu divers et très variés lors de cette finale de la Coupe de la Ligue. Plutôt que de noter, nous avons préféré faire ressortir un top 3 et les 3 déceptions au PSG. Clairement Marco Verratti et Neymar sont ressortis du lot en tant que leaders techniques dans le 4-3-3. Marquinhos a été solide dans l’entre-jeu puis en défense. On pourrait ajouter dans l’arrière-garde du PSG les bonnes prestations de Thiago Silva et Kimpembe. Evidemment, Keylor Navas, toujours bon, et décisif sur le tir au but de Bertrand Traoré, est une valeur sûre. Rayon flops au PSG, les latéraux gauchers. Si Mitchel Bakker a du physique, la technique lui manque. Exilé à droite, Layvin Kurzawa, sans surprise, n’a rien apporté. La rentrée de Thilo Kehrer appuyant encore plus cet état de fait. Gana Gueye est resté sur sa mauvaise dynamique avec juste une bonne frappe dans la colonne positive. Enfin, Mauro Icardi emprunté, qui a juste été une ombre dans ce match.

Top 3 au PSG de Mickaël Rufet : Navas, Verratti et Neymar. Flop 3 : Gueye, Icardi et Bakker

Top 3 au PSG de Jonathan Bensadoun : Verratti, Navas, Neymar. Flop 3 : Icardi, Gueye et Kurzawa

Top 3 au PSG de Marc Alvarez : Neymar, Verratti, Marquinhos. Flop 3 : Gueye, Bakker et Icardi.