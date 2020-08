Puel : “Le PSG est favori face à l’Atalanta”

Dans un peu plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain va terminer sa saison sur la scène européenne avec le quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta (12 août). Claude Puel a pu constater la montée en puissance des Parisiens lors de la finale de la Coupe de France, remportée par le PSG (1-0). Et l’entraîneur de Saint-Étienne s’est exprimé sur ce choc de C1 à venir pour le club de la capitale. Il y voit les joueurs de Thomas Tuchel favoris pour cette rencontre.

“Je pense que oui, le PSG est favori. Surtout dans la mesure où je pense qu’ils vont récupérer Kylian Mbappé. Les Parisiens sont moins attachés aux aspects physiques parce qu’ils ont une telle disponibilité pour le porteur de balle et tellement de jeu, a expliqué Puel dans un entretien accordé à RMC Sport. Ils peuvent récupérer en ayant la possession du ballon avant de percuter. Je pense qu’ils seront prêts et l’Atalanta a aussi marqué des signes de fatigue assez évidents. Je pense que cela va être ouvert mais avec un côté beaucoup plus positif pour Paris.“