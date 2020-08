Quand Diallo revient sur le soutien des supporters lors de PSG / BVB

Juste avant la trêve forcée entraînée par la pandémie mondiale de coronavirus, le PSG avait su valider son billet pour les quarts de la Ligue des Champions au terme d’un match abouti face au Borussia Dortmund (2-0), surtout au niveau de l’attitude. Un épisode sur lequel est revenu Abdou Diallo dans le dernier This Is Paris. Le central rouge et bleu reste marqué par le soutien reçu par les supporters en-dehors du Parc des Princes, la rencontre s’étant jouée à huis clos.

“Il y avait de l’émotion. Ce qui m’a le plus marqué, c’est les supporters avant le match. Ils nous ont galvanisé, ils ont vraiment joué leur rôle de douzième homme. On est arrivé avec l’adrénaline qu’il fallait pour ce genre de rencontre. Chose qu’on aurait eu du mal à avoir sachant que cela s’est joué à huis clos. Je pense qu’on a eu une différence dans la préparation, dans la manière d’appréhender la rencontre, qui nous a permis de faire la différence sur le terrain par rapport à Dortmund.