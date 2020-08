Quatre Parisiens présents dans la “Fantasy Football Team” de la saison de l’UEFA

Pour la première finale de Ligue des champions de son histoire, le PSG s’est incliné face au FC Bayern (1-0) à Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Malgré la déception, les Parisiens ont offert à leurs supporters un excellent parcours lors de cette édition 2019-2020 particulière de la Champions League. Des bonnes performances qui permettent à quatre joueurs des Rouge et Bleu de figurer dans la “Fantasy Football Team” de la saison de l’UEFA, basé spécifiquement sur les statistiques des joueurs. Neymar Jr et Kylian Mbappé ne sont pas présents dans cette équipe-type de l’UEFA.

Meilleure défense de cette UEFA Champions League avec 6 buts encaissés, le club de la capitale place trois de ses joueurs dans la ligne défensive avec la présence de Juan Bernat – en latéral gauche – et une charnière centrale composée de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Le dernier parisien représenté est Ángel Di María. De son côté, le FC Bayern Munich place également quatre de ses joueurs dans ce onze-type avec Neuer, Kimmich, Gnabry et Lewandoski, meilleur buteur de la compétition (15 buts). Enfin, Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Raheem Sterling (Manchester City) et Erling Brant Haaland (Borussia Dortmund) complètent cette “Fantasy Football Team” de la saison de l’UEFA.

XI de la saison de L’UEFA en Ligue des champions (4-4-2) : Neuer – Kimmich, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Gnabry, Di María, Sabitzer, Sterling – Haaland, Lewandowski.