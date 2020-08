Quel onze et quelle animation pour le PSG face au Bayern ?

Conserver sa nature de jeu et s’adapter à l’adversaire sans faire trop de changements, c’est le “mix” recherché par Thomas Tuchel, de son propre aveu, avant le PSG-Bayern. Des confidences qui ne disent pas si Paris, dans le cadre de sa première finale de la Ligue des champions, va privilégier le pressing et le contre-pressing ou le bloc bas pour aspirer les Bavarois et s’offrir des espaces et du jeu dans la profondeur. Car dans le dos des défenseurs du Bayern Kylian Mbappé, épaulé par Neymar et Angel Di Maria pourrait s’éclater. Dilemme. A moins que le PSG ne fasse un peu des deux tant que le tableau d’affichage ou des faits de jeu ne donnent pas certaines nouvelles priorités. Car, on le sait particulièrement avec le PSG, tout peut arriver. Il ne s’agît donc là que de parler d’intention avant un match qui aura sa propre histoire.

Avec quels acteurs pour quels rôles face au premier club au classement UEFA ? Keylor Navas semble apte à réintégrer la cage du PSG. Une bonne nouvelle si le Costaricien est à 100% physiquement. Pour le reste, on devrait retrouver les mêmes hommes que face à Leipzig, dans un 4-3-2-1, avec un entre-jeu composé de Marquinhos en sentinelle, et Ander Herrera et Leandro Paredes en relayeurs et régulateurs. On peut penser que Marco Verratti, possiblement juste en termes de rythme, sera un joker de luxe amené à rentrer en jeu au moment propice.

Compositions dans Le Parisien et L’Equipe

Feuille de match du PSG / Bayern

Finale de l’UEFA Champions League | Dimanche 23 août 2020 à 21 heures à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Lisbonne), à huis clos | Diffuseurs : RMC Sport et TF1 | Arbitre : Daniele Orsato (ITA) | VAR : Marco Guida (ITA) et Alejandro Hernández (ESP)

PSG : Navas – Kehrer, Silva (c), Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes – Di Maria, Neymar – Mbappé.

: Navas – Kehrer, Silva (c), Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes – Di Maria, Neymar – Mbappé. Remplaçants parmi : Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Kurzawa, Verratti, Gueye, Draxler, Sarabia, Icardi, Kalimuendo, Choupo-Moting.

parmi : Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Kurzawa, Verratti, Gueye, Draxler, Sarabia, Icardi, Kalimuendo, Choupo-Moting. Entraîneur : Tuchel.

FC Bayern : Neuer (c) – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago Alcantara, Goretzka – Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski.

: Neuer (c) – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago Alcantara, Goretzka – Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski. Remplaçants : Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Süle, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Pavard, Zirkzee.

: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Süle, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Pavard, Zirkzee. Entraîneur : Flick.

Paris SG

Classement UEFA : 7e

Cette saison : 10 matches, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 25 buts marqués, 5 encaissés

Phase de groupes : vainqueur du groupe A

8es de finale : 3-2 contre Dortmund

Quarts de finale : 2-1 contre l’Atalanta

Demi-finales : 3-0 contre Leipzig

Meilleurs buteurs : Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

Meilleur résultat en C1 : finale (2019/20)

FC Bayern

Classement UEFA : 1er

Cette saison : 10 matches, 10 victoires, 0 nul, 0 défaite, 42 buts marqués, 8 encaissés

Phase de groupes : vainqueur du groupe B

8es de finale : 5-1 contre Chelsea

Quarts de finale : 8-2 contre Barcelone

Demi-finales : 3-0 contre Lyon

Meilleur buteur : Robert Lewandowski (15)

Meilleur résultat en C1 : vainqueur à 5 reprises