Quelle équipe du PSG et quelle animation face à l’Atalanta ?

Entre l’anniversaire des 50 ans du PSG et le quart de finale de l’UEFA Champions League face à l’Atlanta Bergame, sur un match couperet, dans un Estadio de la Luz à huis clos, ce mercredi 12 août 2020 sera particulier quoi qu’il advienne. Fidèle à son ADN, le Paris Saint-Germain avance vers l’affiche continentale capitale sans certains atouts : Marco Verratti est forfait comme Layvin Kurzawa, Angel Di Maria est suspendu pour avoir reçu un carton jaune sur le banc du Parc des Princes face à Dortmund le 11 mars dernier. Enfin, Kylian Mbappé, à la cheville tout juste rétablie, fait office d’un joker que Thomas Tuchel – lui aussi blessé – pourra poser sur l’aire de jeu. Reste à savoir s’il aura besoin de le faire et/ou quand…

Quoi qu’il en soit, penchons-nous sur le choix des hommes et l’animation pensée par l’entraîneur du PSG. On prête largement à Thomas Tuchel l’intention d’évoluer en 4-1-2-1-2 avec une défense à quatre (Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat), avec un milieu de terrain en losange et deux attaquants (Sarabia et Icardi). Dans l’entre-jeu, Marquinhos est attendu en tant que sentinelle, Neymar en meneur de jeu. Les deux relayeurs devant être Gana Gueye et Ander Herrera plutôt que Leo Paredes. Une animation adaptée aux absences, à l’adversaire, qui doit permettre de garder des équilibres, de proposer un bloc face à la dynamique équipe bergamasque en 3-4-2-1, privée de son gardien de but, Pierluigi Gollini, et de son attaquant phare, Josip Ilicic.

Les compositions dans L’Equipe et Le Parisien

Mercredi 12 août 2020 à 21 heures – Quart de finale de l’UEFA Champions League à l’Estadio Da Luz de Lisbonne (huis clos) |Arbitre : Taylor (Ang) | Diffuseur : RMC Sport 1

: Sportiello – Toloi, Caldara, Djimsiti – Castagne, De Roon, Freuler, Gosens – Pasalic, Gomez – Duvan Zapata. Entraîneur : Gasperini.

: Gasperini. Remplaçants parmi : Rossi ou Gelmi, Palomino, Sutalo, Czyborra, Guth, Hateboer, Belllanova, Okoli, Da Riva, Cortinovis, Malinovski, Piccoli, Colley, Muriel.