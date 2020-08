Quelques chiffres de la qualification parisienne

On n’y croyait presque plus, mais ils l’ont tout de même fait : au terme d’un quart de finale au suspense constant, les Parisiens ont su faire la différence dans le moment clé, le temps additionnel. Marquinhos puis Choupo-Moting ont permis au PSG de renverser la tendance et de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une première depuis que le club est passé sous pavillon quatari. Et au lendemain de ce succès étriqué, le club de la capitale nous a partagé, via son site officiel, quelques chiffres liés à cette qualification.

En marquant deux fois dans cette confrontation face aux Bergamasques, le Paris Saint-Germain a, une nouvelle fois, soigné ses statistiques au sein de la compétition phare de l’UEFA. Ainsi, le club parisien a enchaîné son 33e match avec au moins une réalisation inscrite, Meilleure série en Ligue des Champions. La dernière fois que le PSG n’a pas marqué en LDC, c’était face à Manchester City en 2016, une petite éternité en somme. Individuellement parlant, Thiago Silva a participé à son 58e match de Ligue des Champions avec Paris. O Monstro égalise ainsi le total de Marco Verratti. À ce jour, ces deux joueurs sont les plus capés dans cette compétition sous la tunique parisienne.