Rabesandratana : “En ayant des joueurs qui travaillent pour l’équipe comme par hasard tu te retrouves en finale”

Dimanche soir, pour son 50e anniversaire, le PSG sera champion d’Europe ou finaliste de l’UEFA Champions League. C’est selon. Quoi qu’il en soit le Paris Saint-Germain aura fait un grand pas dans sa quête d’être durablement un des tous meilleurs clubs de la planète. Eric Rabesandratana, ancien joueur (1997-2001) et capitaine du PSG, savoure ces progrès majeurs dans le cadre du projet parisien.

“C’est l’accomplissement de quelque chose”, commente dans Le Parisien celui qui est consultant pour France Bleu Paris. “C’est comme si tu t’étais appuyé sur tout ce qui s’est passé dans le passé, de bon comme de mauvais, et que tout ce mélange t’avait conduit à ce moment-là, où tu te qualifies pour la finale. C’est un truc assez fort. Bien sûr, il faut désormais gagner cette finale mais c’est un premier objectif atteint. Le PSG a grandi en changeant sa mentalité. C’est-à-dire en arrêtant de vouloir s’appuyer sur des stars et en ayant des joueurs qui travaillent pour tout le monde, pour l’équipe. Et, comme par hasard, tu te retrouves en finale. Mais si tu n’as pas Choupo, tu n’y vas pas. Si t’as pas Thiago Silva qui prolonge son contrat, tu n’y vas pas. Si t’as pas Herrera, qui a été blessé et qui revient et travaille comme un chien, tu n’y vas pas.”