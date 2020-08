Rai : “Pour les 50 ans du PSG, ce serait l’idéal”

Toucher la lumière à l’Estadio Da Luz pour l’anniversaire des 50 ans du club, l’histoire serait très belle pour le PSG. C’est là à Lisbonne, maintenant, que l’histoire doit s’écrire. Et une des légendes du Paris Saint-Germain, Rai (55 ans, 215 matchs disputés en Rouge & Bleu de 1993 à 1998), se dit optimiste.

“Il y a une super-équipe qui fait rêver. Des titres vont venir. Il y en a déjà eu beaucoup au plan national. Nous, on n’a pas gagné autant de trophées, mais on a disputé trois demi-finales européennes de suite et gagné une Coupe des coupes. C’est pour ça qu’aujourd’hui l’attente est énorme, commente (capitaine) Rai dans Le Parisien. Quand on se fixe la Ligue des champions comme objectif, ce n’est pas évident. Je suis sûr que le PSG va y arriver. Cette génération est extraordinaire. On espère qu’elle va gagner cette Ligue des champions. Pour les 50 ans du club, ce serait l’idéal.”