Raí : “Tout est en place pour aller au bout, enfin !”

Il a été l’un des capitaines les plus emblématiques du Paris saint-Germain. Joueur du club de la capitale entre 1993 et 1998, Raí (55 ans), suit avec un oeil avisé le Final 8 de la Ligue des champions qui se tient actuellement à Lisbonne. Mais, ce sont surtout les performances des Rouge et Bleu qui attirent son attention. Le Brésilien s’est confié pour le journal L’Équipe sur les prestations de son ancienne équipe et estime que les étoiles sont alignées pour aller chercher ce trophée.

“Contre l’Atalanta (2-1, mercredi), Neymar a réalisé un match exceptionnel et Mbappé a été décisif quand il est entré en jeu (à la 60e minute). Le Paris-SG est une grande équipe, avec très peu de lacunes, qui peut surtout compter sur deux des meilleurs joueurs du monde. Avec un tel duo, ils peuvent emmener le club vers la victoire finale. L’équipe semble en forme, elle est en confiance, juge Raí dans les colonnes de L’Équipe. On sent aussi une certaine cohésion et de la bonne humeur dans le groupe. J’ai l’impression que le PSG est dans une phase ascendante. Elle a récupéré Mbappé et n’est finalement pas trop diminuée par les blessures (hormis Verratti et Navas). Bref, tout est en place pour aller au bout. Enfin !“

Alors que Raí était présent lors de la dernière demi-finale européenne du PSG, l’ancien meneur de jeu pense que le projet du club est arrivé à maturité. Pour lui, l’équipe de Thomas Tuchel a les moyens de réaliser son rêve.

“Le club vient de fêter ses 50 ans (mercredi, jour du quart de finale) et a développé un projet super ambitieux depuis huit-neuf ans. Ça fait déjà quelques années que le PSG possède l’un des meilleurs effectifs du monde, constate Rai. À force de frapper à la porte des demi-finales, il a fini par l’ouvrir. C’est largement mérité. Maintenant, il faut soulever la Coupe. Les joueurs sont prêts, ils en ont les moyens.“