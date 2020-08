Ramon Calderon estime compliqué un transfert de Mbappé au Real lors des années à venir

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de s’offrir Kylian Mbappé. Ce dernier a lui aussi expliqué qu’il pourrait jouer dans la capitale espagnole à un moment dans sa carrière. Ramon Calderon – ancien président du club madrilène (2006-2009) – reverrait de voir le numéro 7 parisien porter le maillot du Real même s’il sait qu’économiquement, cela s’annonce compliqué.

“C’est évident que Mbappé est un joueur que tout le monde veut signer. Il a un grand potentiel et est très jeune. Il me rappelle beaucoup Ronaldo, le Brésilien, par sa force et sa capacité à marquer des buts. Pas de doute, ce serait un transfert génial (pour le Real, ndlr). Je ne sais si le Real Madrid est capable de le faire maintenant. Ce serait un transfert stratosphérique, avoue Calderon dans un entretien accordé à Stats Perform dans des propos relayés par Eurosport. Il a un contrat avec le PSG, ils ne vont pas le donner gratuitement. D’autre part, on a conclu un accord très coûteux pour la construction d’un nouveau stade. Ça s’élève à un milliard d’euros. Donc c’est difficile. Mais si le président pense que c’est possible, il le fera. C’est sûr. Mais l’économie n’est pas la meilleure, surtout en ce moment. Il va y avoir des problèmes financiers dans chaque club.“