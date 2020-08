RB Leipzig / PSG : les notes des Parisiens

Une victoire nette et sans bavure (3-0) du PSG face à Leipzig pour s’ouvrir le chemin de la finale de l’UEFA Champions League, que la soirée lisboète fût belle malgré le huis clos. Beaucoup de satisfaction(s) ce mardi soir. L’objectif est maintenant d’aller soulever le trophée dimanche, contre Lyon ou le Bayern. Il faudra pour cela rester dans cette dynamique. Le match contre Leipzig était abouti, maîtrisé. Individuellement, Angel Di Maria, avec deux passes décisives d’une précision folle et un but a été élu homme du match. Neymar, qui a trouvé deux fois le poteau, a été diabolique. Marquinhos a tenu la baraque au milieu de terrain en plus d’ouvrir la marque de la tête. Leandro Paredes a beaucoup apporté dans l’entre-jeu. Presnel Kimpembe a été intraitable en défense. Comme à son habitude Juan Bernat y est allé de son but lors d’un grand match européen. Bref, les joueurs du PSG nous ont fait plaisir ce soir. En espérant une apothéose dimanche.

Les notes de Canal Supporters pour les Parisiens

Rico 6

Kehrer 6

Thiago Silva 7

Kimpembe 8

Bernat 8

Marquinhos 8

Paredes 7

Herrera 7

Di María 9

Neymar 8

Mbappé 7

