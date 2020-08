Remili : “Je me moque de la façon dont on gagne, mais je veux qu’on gagne”

C’est le jour J ! Ce soir (21h), le Paris Saint-Germain va jouer sa première demi-finale de la Ligue des champions en 25 ans face au RB Leipzig. Forcément, ce match est très attendu par toutes les composantes du club. Et même la section handball du PSG va suivre avec attention cette rencontre. Comme l’a confié Nedim Remili, l’arrière droit du club de la capitale, plusieurs joueurs de l’effectif de Hand vont regarder le match. L’international français a même donné son sentiment sur cette rencontre et il espère que son club sortira victorieux.

“Ce n’est pas un pronostic mais je veux une victoire du PSG, quelle que soit la manière, que ce soit aux tirs au but ou par 27-0. Je me moque de la façon dont on gagne, mais je veux qu’on gagne, explique Remili dans un entretien accordé au Parisien. Après ce serait bien que la finale se joue contre Lyon, cela remettra les choses à leur place, comme l’a écrit Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux avec la « Farmers League ». (…) Ce qui est sûr, c’est qu’on est déjà en demie et donc un peu plus près de la finale et d’une victoire. Je suis très optimiste pour l’avenir du club dans son ensemble, juge encore Remili. On sent qu’il progresse tous les ans et vise l’excellence.“