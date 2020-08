Demain soir à 21h (RMC Sport 1), le PSG et l’Atalanta Bergame s’affronteront en quarts de finale de Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre capitale, Thomas Tuchel et Marquinhos se présenteront en conférence de presse à partir de 19h45 (heure française), à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne. Après ce point presse, les quinze premières minutes de la séance d’entraînement du PSG seront proposées sur PSG TV à partir de 20h30.