Revue de presse PSG : Bernat, Sochaux, Pogba…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 août 2020, jour de dernier match de préparation (19 heures, beIN Sports 1) contre Sochaux (L2) au Parc des Princes, à huis clos. Le tout une semaine avant le match contre l’Atalanta Bergame à Lisbonne.

Et pour L’Equipe, “le PSG a quelques doutes à dissiper. Physiques mais pas seulement.” En outre, Juan Bernat “n’a plus de temps à perdre dans sa course contre la montre. Le latéral n’a pas joué une minute en amical. Un manque de rythme préoccupant dans un secteur déjà marqué par l’absence de Kurzawa (cuisse). Globalement, les prestations de Bakker n’ont pas été rassurantes. Depuis deux jours, Bernat a participé normalement aux séances. Il lui faudra sans doute une heure pour être en capacité de tenir sa place dans une semaine. Paris en aura besoin. On connaît le lien technique naturel entre Bernat et Neymar. L’Espagnol a, en outre, souvent brillé en C1. […] En plus de Bernat, cette rencontre va permettre à Tuchel de relancer des joueurs récemment blessés (Diallo, Dagba). Et d’en préserver d’autres. Thiago Silva et Kehrer seront mis au repos. Tout comme Marquinhos, dont l’état physique n’est pas apparu optimal contre Lyon. Paredes et Gueye ont besoin de jouer et de trouver des repères physiques et techniques. Icardi sera observé de près.“

Le Parisien se félicite également de revoir (sauf imprévu) Juan Bernat sur le terrain. “Un recommencement mâtiné d’inquiétudes et peut-être même d’angoisse pour le staff du PSG, confronté à une triple problématique à gauche. Elle se résume ainsi : le titulaire (Bernat) n’a pas disputé une seule minute ; le remplaçant (Kurzawa) est blessé à la cuisse et quasi forfait pour Bergame quand la doublure de la doublure (Bakker) s’impose comme un colosse aux pieds pas vraiment agiles, écrit Dominique Sévérac. Un forfait de Bernat la semaine prochaine deviendrait un casse-tête sans nom pour Tuchel. […] Suivi par le FC Barcelone selon la presse catalane, Bernat s’apprête à effectuer une 3e saison d’affilée à Paris, qui ne compte absolument pas s’en séparer et alors qu’il recherche son équivalent à droite. Modèle de discipline, Bernat s’impose comme l’anti-joueur à problèmes dans un effectif. C’est encore en misant sur son professionnalisme et son implication mentale sans faille que le staff croise les doigts pour qu’il puisse tenir sa place le 12 août.” Abdou Diallo, lui aussi en manque de temps de jeu et de rythme, doit profiter de la rencontre contre Sochaux. “La cohorte de remplaçants habituels – Mbe Soh, Draxler, Herrera, Sarabia, Choupo-Moting, Kalimuendo – est attendue d’emblée. Tuchel doit maintenant décider de la proportion de titulaires réguliers à injecter dans son onze de départ ou en cours de match, Kimpembe, Gueye, Paredes, Di Maria ou Neymar ayant besoin, chacun pour des raisons propres, d’enchaîner. Physiquement, le groupe parisien n’a pas encore atteint son homogénéité.”

Dans Aujourd’hui en France, on trouve Florentin Pogba (29 ans), défenseur, recrue de Sochaux et frère aîné de Paul, en entretien. L’ancien stéphanois s’exprime sur le match du jour face au PSG : “Même en amical, il y a des contacts. On reste des joueurs, c’est parfois dur de se contrôler en pleine action. On connaît tous les risques, mais je pense juste qu’il faut jouer normalement”, dit Pogba.