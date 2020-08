Revue de presse PSG du 30 août : Silva, Neymar, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 30 août 2020 dans la presse hexagonale.

On trouve dans Le Parisien Isabelle Silva, l’épouse de Thiago, qui vient de s’engager avec Chelsea pour une saison (plus une en option) après huit ans à Paris. “C’est dommage que le PSG ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça, quand tu ne fais plus partie des plans de l’équipe, il faut partir“, commente Madame Silva. “Nous sommes français et nous serons toujours parisiens. […] Je n’ai aucune raison d’être en colère contre quelqu’un, je n’en veux à personne. […] Messi au PSG ? Ce serait super pour le club dans sa progression. Je souhaite vraiment bonne chance au PSG pour le faire venir à Paris. Et, s’il vient, je souhaite surtout à Leo d’être aussi heureux à Paris que nous l’avons été pendant 8 ans.”

Décidé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi “ne devrait pas se présenter au centre d’entraînement pour y subir des tests au Covid-19″, anticipe L’Equipe. “Une manière d’affirmer sa volonté de rompre unilatéralement son contrat. […] Pour le moment, le président Bartomeu se montre inflexible concernant le départ de son capitaine, se raccrochant à son contrat (qui s’achève en 2021) et à sa clause libératoire astronomique (700M€), a priori inaccessible pour n’importe quel club à l’heure actuelle. Malgré des approches de la Juventus et du PSG, Messi aurait choisi de rejoindre Manchester City.” Sur le sujet, le JDD estime que “sauvé in extremis par le TAS, Manchester City jouerait serré en recrutant la star du Barça. Car son budget dépenses reste contraint par le fair-play financier. Pour l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA, la perspective de voir débarquer Messi à City fait d’ailleurs l’effet d’un bras d’honneur.“

Enfin, on trouve dans L’Equipe l’information du Diario do Peixe et la confirmation de Nike via UOL : “Neymar Jr n’est plus un athlète Nike au 31 août 2020”. Le numéro 10 du PSG devrait rejoindre l’écurie Puma.