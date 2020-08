Revue de presse PSG : Lens, demande de report, Thiago Silva, Tuchel, mercato, leçons…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 août 2020, alors qu’on ne sait pas encore si le finaliste de la Ligue des champions jouera samedi soir (21h) à Lens… Le groupe doit reprendre l’entraînement mercredi sans Thiago Silva, Sergio Rico ni Eric Maxim Choupo-Moting (fins de contrat). Le club francilien estime que globalement c’est trop juste pour enchaîner avec la Ligue 1. Il a demandé à la Ligue le report du Lens-PSG.

“Cette requête sera examinée aujourd’hui par le bureau de la LFP, après sans doute des échanges avec les diffuseurs dont le calendrier de la 1ère journée a déjà été bouleversé“, explique L’Equipe qui se penche sur le cas Thiago Silva (36 ans en septembre), car si O Monstro est annoncé proche de Chelsea, Thomas Tuchel plaide pour une prolongation de son contrat après huit saisons dans la capitale. “Initialement, pour 2020-21, le club projetait d’installer la paire Marquinhos-Kimpembe en charnière centrale et d’intégrer Kouassi à la rotation. La signature du titi au Bayern l’oblige à recruter au poste. Vu que les priorités du recrutement sont ailleurs (latéral droit, milieu défensif) et que l’enveloppe ne permettra pas d’extra, Silva peut représenter un compromis, entre son rendement, loué de tous, et le fait qu’il coûterait « juste » une prime et son copieux salaire, soit moins qu’un transfert tout de même.” Le Parisien ne croit pas en cette prolongation : “Le doute n’est plus vraiment permis. Silva s’apprête plutôt à découvrir le championnat anglais sous le maillot de Chelsea. Le Brésilien aurait en effet trouvé un accord avec le club londonien pour un contrat d’une saison, plus une en option.”

Les leçons pour le PSG, et le mercato

“Un Neymar loin du niveau attendu, un Mbappé sans éclat… Battus par un Bayern plus solide que jamais lors du dernier round de la Ligue des champions, les Parisiens vont devoir surmonter le traumatisme de la défaite”, écrit Libération. “En coulisse, plusieurs sources indiquent que Doha va mettre à la disposition de Leonardo une belle ligne de crédit, histoire d’attirer ces joueurs de complément qui font gagner des titres sans jamais apparaître sur les affiches destinés à doper les campagnes d’abonnements des clubs. Le PSG dispose d’un luxe rarissime : il a tout le temps. Et un dossier pressant, quand même : les prolongations de contrat de Neymar et de Mbappé, quasi existentielles pour un club qui tourne autour de ses super stars comme les planètes autour du soleil. Si Mbappé glisse quelques allusions permettant de deviner sa démarche, Neymar est silencieux depuis quelques mois. Si ça dure, il faudra comprendre que le Brésilien veut entretenir l’ambiguïté et faire monter ses employeurs en pression.”

“Le PSG doit, dès maintenant, revoir certains détails pour revenir encore plus fort sur la scène européenne dans quelques semaines”, commente Le Parisien. “Leonardo devra recruter malin pour ce mercato. Le PSG va percevoir au moins 120M€ grâce à la compétition européenne, contre 86 millions l’an dernier. La masse salariale du PSG va aussi être très considérablement allégée par les départs de Silva et Cavani. Mais tous les départs ont créé des besoins importants. […] Seulement, le PSG prévoit toujours un fort déficit, et même si le fair-play financier est allégé cette saison, Leonardo va devoir jouer serré. “Je ne pense pas qu’il y ait de gros transferts cet été, et pourtant il y en aurait besoin si le PSG veut rester au sommet”, explique un agent proche du club. Toutes les formules seront bonnes pour éviter les dépenses excessives. Ce sont d’ailleurs ces limites qui rendent très difficile l’arrivée de Milinkovic-Savic au milieu. Thomas Partey (Atlético), plaît toujours mais coûte cher. Tanguy Ndombele, en difficulté à Tottenham, n’a jamais caché son intérêt pour Paris, mais ce dossier n’a pas été réactivé jusqu’ici. […] La priorité est de trouver un latéral droit. Castagne (Atalanta), évalué à 25M€, est une piste crédible. Des contacts sérieux ont été noués avec le Belge qui plaît à Leonardo depuis longtemps. D’autres ont été initiés avec Léo Dubois. […] Il faut un deuxième gardien. Areola, qui se verrait bien en Angleterre, pourrait faire l’objet d’un intérêt de Rennes en cas de départ de Mendy et ne devrait de toute façon pas rester pour jouer les doublures de Navas. Un 5e défenseur central ne serait pas un luxe. La méforme d’Icardi et les demandes de Tuchel laissent aussi penser qu’un joueur offensif viendra renforcer l’effectif. Côté départ, la situation de Bernat reste à surveiller, puisque le PSG ne parvient pas à le faire prolonger. Le club pousse fort pour faire partir Draxler à un an de la fin de son contrat, mais celui-ci se plaît toujours à Paris.”

“Tuchel, décidé à décider” (L’Equipe)

“Sous contrat jusqu’en 2021, l’entraîneur entend avoir son mot à dire sur l’effectif, alors que Nasser al-Khelaïfi s’est montré évasif à son sujet“, lit-on dans le journal sportif. “Tuchel ne s’imagine pas un avenir à court terme ailleurs, quand bien même se sait-il suivi par d’autres clubs européens. Il n’est pas non plus naïf. Il devine que son horizon s’étirera difficilement au-delà de l’été 2021, à moins d’un parcours incroyable en C1 lors de la saison à venir. Mais, à sa façon, fier du parcours accompli, il hausse le ton, comme s’il se sentait plus fort. Leonardo l’acceptera-t-il comme il avait pu le faire l’été dernier, à son arrivée, en allant recruter Gueye, un joueur que désirait avant tout le coach allemand ?”