Revue de presse PSG : Mbappé, Verratti, Tuchel, All, TRM, stage, bulle

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 août 2020, jour de voyage (ce matin depuis l’aéroport du Bourget) vers Faro, dans l’Algarve (Portugal), et de début de stage préparatoire pour le Final 8 de Champions League de Lisbonne pour lequel Manchester City et Lyon se sont qualifiés hier. Les Parisiens poseront leurs valises vers midi au chic Wyndham Grand Algarve et s’entraîneront à 18 heures au Campus, ce week-end, sous des températures oscillant entre 25 et 29 °C. Tout cela avant de rejoindre mardi matin la capitale du pays.

“Neymar et son groupe, composé d’une trentaine de joueurs, pourront profiter d’installations idéales“, juge Le Parisien. “Mbappé, en phase de reprise, Kurzawa (cuisse droite) et Verratti (mollet droit), tous présents malgré les bobos, ne chômeront pas et poursuivront les traitements nécessaires à leur possible et souhaitable présence sur le terrain durant ce tournoi européen. […] L’objectif étant aussi de réduire les risques de contamination au coronavirus, les Parisiens devront de toute façon respecter une sorte de « bulle ». Les gestes barrière restent donc primordiaux. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles la délégation de Faro est divisée en deux par rapport à celle qui prendra ses quartiers entre lundi et mardi à Lisbonne. En attendant, le soleil et l’horizon de l’Atlantique sont là pour alimenter la cohésion d’un groupe déjà soudé et tourné vers l’objectif C1. Pourquoi pas même redonner le sourire à Tuchel, passablement agacé les blessures. […] Incroyable mais vrai! Thomas Tuchel aussi s’est blessé. Jeudi soir, lors d’une séance de sport, il s’est tordu la cheville gauche avec une fracture du 5e métatarsien. Tuchel mixe les deux blessures de ces cracks, Neymar et Mbappé. Le PSG entretient ainsi sa légende de club maudit. […] Tuchel va devoir se déplacer à l’aide de béquilles dans un premier temps.”

Marco Verratti, touché à un mollet, “ne partira toutefois pas avec le groupe et rejoindra ses coéquipiers plus tard”, rapporte L’Equipe. “Plus les jours passent, plus les chances de le voir face à Bergame se réduisent. Mais le staff ne désespère pas de le remettre sur pied pour une éventuelle demi-finale, le 18 août. À Faro, il va donc poursuivre ses soins et sa convalescence. Mbappé devrait y retravailler avec le ballon de façon un peu plus intense. Pour lui, c’est l’optimisme qui grandit. Commencer le match paraît encore illusoire mais y participer en seconde période et y tenir un rôle décisif le sont moins. […] Kays Ruiz-Atil (17 ans) et Arnaud Kalimuendo (18 ans) ont été retenus dans le groupe. Ils figurent tous deux sur la liste B.“

Enfin, Damien Degorre évoque dans la journal sportif un contentieux qui peut potentiellement coûter entre 10 et 15M€ au PSG. La “décision rendue au tribunal de commerce le 17 avril n’est pas une très bonne nouvelle pour le PSG, condamné à régler une société prestataire en matière de ventes de droits dans le secteur du marketing et du sport”, lit-on. “Le 1er juin 2018, le PSG, qui sait que son partenariat avec Emirates ne sera pas renouvelé, signe un contrat exclusif avec TRM Partners pour qu’elle lui déniche un nouveau sponsor maillot. Le 21 février 2019, le PSG officialise son partenariat avec le groupe hôtelier Accor, un contrat signé sans l’intervention de TRM, en raison de la proximité entre Nasser al-Khelaïfi et Sébastien Bazin. Seulement, TRM fait valoir qu’Accor faisait partie de ses prospects , de ses cibles établies.”