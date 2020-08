Revue de presse PSG : Messi, Neymar, Di Maria, Leonardo, Mbe Soh, Lens, Ibiza…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 29 août 2020, non jour de match à Lens (2e journée de Ligue 1) puisque la rencontre se disputera le jeudi 10 septembre, juste après la trêve internationale.

Ce qui inspire à L’Equipe ce titre : “Tout ça pour aller à Ibiza…” venu de la bouche d’une certaine Murielle, tenante de bar et fan du RCL, et d’autres supporters nordistes en référence à la destination de vacances de quelques joueurs du PSG. Et on lit que le report “passe très mal” à Lens avec divers témoignages. Y compris celui de Franck Haise, entraîneur lensois, qui recadre tout son petit monde : “ On aurait préféré ne pas avoir la pandémie et avoir Bollaert plein ; on aurait préféré jouer le PSG ce samedi et ne pas avoir joué à huis clos à Nice. On aurait aussi préféré prendre trois points à Nice car on y a fait un bon match, mais voilà, la réalité est tout autre. Après, on n’est pas non plus désenchantés. Ce match contre Paris, on l’aura plus tard. Et puisqu’il faut toujours tirer du positif, peut-être que Seko et quelques autres joueurs un peu touchés seront là. […] On a la chance d’avoir un club français en finale de la Ligue des champions. Moi, je ne verse pas dans la théorie du PSG tout-puissant. ”

Lionel Messi (33 ans) “aurait choisi de rejoindre Manchester City“, écrit L’Equipe. “Le club anglais est pour lui le seul susceptible de le combler à tous les niveaux. Mais les négociations avec le Barça s’annoncent néanmoins laborieuses. […] Fâchée contre la direction actuelle du Barça, la « Pulga » n’a toutefois pas abandonné l’idée de finir sa carrière sous le maillot barcelonais. Après deux ou trois saisons en Angleterre, il se verrait bien effectuer un dernier tour de piste dans son fief, avec la complicité de futurs dirigeants. L’Argentin sait que ce scénario aurait peu de chances de se produire s’il rejoignait le PSG. D’une part, le Barça et le Paris entretiennent toujours des rapports tumultueux. D’autre part, les dirigeants parisiens ne se sont jamais montrés enclins à ouvrir la porte à leurs stars. De sources concordantes, cela n’a pas empêché Leonardo de contacter récemment Jorge Messi, le père du joueur, pour connaître les intentions de son fils. Un coup de fil démenti par le PSG. Si la décision du joueur semble prise, Jorge Messi a écouté poliment Leonardo. Tout comme l’appel de la Juventus. […] Actuellement en Argentine, Jorge Messi va rallier Barcelone ce week-end pour entamer un rapprochement avec la direction du Barça et essayer de trouver un terrain d’entente. […] Selon un proche du dossier, l’idée de boucler un transfert autour de 250M€ pour que Messi devienne le joueur le plus cher pourrait convaincre son club de le lâcher. City n’a cependant pas les moyens de réaliser une telle opération sans se séparer de plusieurs éléments.“

Si Lionel Messi et Neymar ont bien évoqué le PSG en début de semaine, cela a également été le cas avec Angel Di Maria, explique Le Parisien. Et les deux joueurs ont fait remonter à Leonardo. “En attendant une prise de parole de Leonardo, envisagée dans les prochains jours, Manchester City fait toujours figure de net favori jusque dans les couloirs du PSG. Hier matin encore, aucun signal d’une opération Messi déclenchée ne circulait dans les étages, mêmes élevés, du club parisien. Plusieurs ont la forte conviction que Leonardo n’est pas transcendé par le projet et que celui-ci ne peut être déployé que sur une directive de l’émir du Qatar. En plus des équations économiques et juridiques qui comportent toujours des inconnues très nombreuses, des sources internes considèrent que Paris a d’autres besoins en nombre et en qualité à plusieurs postes. Derrière l’agitation du dossier Messi, Leonardo continue de travailler sur l’arrivée d’un latéral droit et d’un milieu de terrain. Deux dossiers prioritaires pour lesquels il tente de faire baisser les prix. Les échanges de Messi avec ses anciens partenaires sont un signal positif si le PSG se convainc de ses capacités économiques et passe à l’offensive. Et s’il n’est pas trop tard. Car, dans la partie de poker entre le Barça, Messi et City, le PSG risque d’arriver trop tard à la table.”

Enfin, on peut lire ce matin dans L’Equipe que Loïc Mbe Soh (19 ans/2021) s’est vu proposer une prolongation de contrat ces derniers jours. “La durée n’a pas filtré mais le PSG souhaite “sécuriser” l’international U19 sur une longue durée, précise Hugo Delom. Mbe Soh ne s’est pas encore déterminé quant à son avenir. Il est notamment apprécié en Espagne et en Championship.”