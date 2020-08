Revue de presse PSG : Thiago Silva, Messi, Deschamps, VAR…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 28 août 2020 dans la presse hexagonale.

Tout d’abord, Didier Deschamps qui trouve “gênant” en conférence de presse le report du Lens-PSG (programmé ce samedi) au 10 septembre puisque le 8 il y aura un France-Croatie en Ligue des nations. L’Equipe reprend ces mots du sélectionneur : “ Je me mets à la place de Thomas Tuchel : il n’espère qu’une chose, c’est que ni Kim (Kimpembe) ni Mbappé ne jouent. C’est cette décision qui est gênante. J’ai la liberté de faire ce que je veux mais ça donne le sentiment d’être contraint et forcé… Je pourrais utiliser d’autres mots mais ce serait trop fort, je vais les garder pour moi. C’est surprenant, gênant, embêtant. ”

Surprenant, gênant, embêtant, comme la non utilisation du VAR lors de la Women’s Champions League (sauf pour la finale). Ce qui a irrité la capitaine du PSG, Irene Paredes (lire ici). “Son utilisation a été jugée trop coûteuse sur les autres tours, mais aurait pourtant pu modifier le tableau”, constate le journal sportif en référence au Wolfsburg-Barça (1-0). “L’usage du VAR n’a pas encore été annoncé pour la prochaine édition, mais les polémiques pourraient accélérer les choses.“

Concernant le désir de départ de Lionel Messi (33 ans), le journal L’Equipe confirme que Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, “a mis sa démission dans la balance pour tenter de le convaincre de revenir sur sa décision.” Mais que Lionel Messi “refuse pour le moment toute discussion” avec sa direction tout en prenant le temps de la réflexion car il pourrait encore revenir sur sa décision de partir. “Muré jusqu’à présent dans son silence, il pourrait s’exprimer prochainement afin de donner sa version des faits et justifier son désir de quitter le club. Difficile cependant de savoir avec précision quand il se prendra la parole, mais c’est dans l’air”, lit-on. “Manchester City fait toujours figure de favori pour l’engager, même si d’autres clubs – dont le PSG ? – resteraient en embuscade. À moins d’un ultime revirement de situation, qui le ferait rester à Barcelone…”

“Le flou entoure l’avenir du génie barcelonais. S’il a activé sa clause libératoire, Messi sait que ses dirigeants n’entendent pas le laisser filer gratuitement. La date du 10 juin n’ayant pas été respectée, la valeur de leur joueur reste à leurs yeux celle de sa clause initiale, soit 700M€“, rappelle Le Parisien. “C’est pour éviter ce blocage et amadouer le Barça, que Manchester City serait enclin à proposer des joueurs. Selon plusieurs sources, la décision de Messi semble en effet irrévocable et ne s’apparente pas aux multiples bouderies qui ont émaillé son passage au Barça. […] Dans ce poker menteur, quid du PSG ? Selon les sources, l’avancée du dossier va du très froid au beaucoup plus chaud. Mardi soir, des sources proches du PSG évoquaient “une totale impossibilité”. Ce jeudi, un autre proche nous faisait remarquer que “seule une intervention de l’émir pourrait débloquer ce dossier”. Dans le même temps, AS rapportait une prise de contact téléphonique de Leonardo auprès de l’entourage du joueur argentin. Le média argentin TyC Sports allait lui jusqu’à faire état d’une offre du PSG “meilleure” que celle de City qui serait davantage contraint par le fair-play financier. […] Mais si certains supporters rêvent de sa venue au PSG, pas tous…”

“Sur le point de s’engager avec Chelsea, auprès de qui il a passé une visite médicale jeudi, Thiago Silva quitte le PSG après huit ans et un statut de légende du club (au 25 trophées)“, observe Le Parisien qui se permet un “Au revoir, capitaine !”