Revue de presse PSG : Verratti, Mbappé, Tameze, Atalanta, soucis et solutions…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 août 2020. J-6 avant le quart de finale de l’UEFA Champions League à Lisbonne contre l’Atalanta Bergame.

“Sans doute privé de Verratti, touché au mollet droit, et encore confronté à l’incertitude Mbappé, le PSG va vivre des heures brûlantes avant d’affronter l’Atalanta le 12 août, prévient L’Equipe. Hier soir, en marge de la rencontre amicale contre Sochaux (1-0), Paris évoquait « un choc sévère » pour Verratti avec une « contusion importante du mollet droit ayant entraîné un dommage musculaire ». Et attendait une « évolution dans les 72 prochaines heures ». Mais, en interne, on était, ces dernières heures, pessimiste. Un forfait n’était pas acté pour autant. Mais le fait que Verratti se déplace en béquilles n’augure rien de bon. Tuchel ne masquait pas son inquiétude: « Il a pris un grand coup, c’est une grande blessure, on doit attendre ». Le probable forfait de l’Italien alimente un peu plus une période morose pour un PSG confronté à des incertitudes dans chacune de ses lignes. Et les nouvelles de la cheville droite de Mbappé n’étaient pas spécialement réjouissantes, hier. […] Comment résoudre cette équation ? Sur le papier, elle est, au mieux, complexe. Alignée au retour contre Dortmund, la paire Gueye-Paredes a montré qu’elle pouvait élever son niveau. Mais le Sénégalais n’offre que très peu de garanties actuellement. Herrera a des jambes depuis la reprise. De quoi en faire une solution crédible ? La question peut se poser. Surtout si Tuchel poursuit avec son 4-3-3. Pour le remplacement de Mbappé, la solution s’appelle très probablement Sarabia. À droite, Kehrer, encore touché face à Lyon n’arrivera pas à Lisbonne à 100 %. Le forfait de Kurzawa (lésion cuisse droite) pour la suite de la C1 a quasiment été entériné hier, la seule éclaircie de ces dernières heures est venue du retour de Juan Bernat.“

“Le PSG accumule les soucis, observe Le Parisien. C’est désormais toute l’équipe de Tuchel qui boite. Verratti est au bord du forfait. Di Maria est suspendu. Bernat manque de rythme. Mbappé, qui vient de reprendre la course sans ballon, demeure incertain. Et il est à ce jour exclu qu’il débute contre Bergame. Il travaille seulement à l’hypothèse d’être remplaçant. Samedi, un nouveau point sera fait. […] Si Tuchel choisit un système en 4-3-3, Marquinhos peut s’installer devant la défense avec Gueye et Paredes en relayeurs. Il pourrait aussi poursuivre en 4-4-2 avec une paire Gueye-Paredes, comme c’était le cas contre Dortmund. Mais sans le Petit Hibou, la perte technique est colossale. La créativité également. […] Verratti devrait tout de même voyager avec tout le groupe au Portugal pour poursuivre les soins et faire partie de cet effectif en quête de sa première Ligue des champions. Sa bonne humeur comptera. Notamment pour assurer le pacte.“

Enfin, dans le quotidien francilien on trouve un entretien avec le milieu de terrain Adrien Tameze, qui réintègre l’OGC Nice cette semaine au terme d’un prêt à l’Atalanta. “Contre le PSG, l’Atalanta jouera sans pression, assure le joueur. Elle n’ira pas pour tout fermer, en jouant à 11 derrière, ce n’est pas dans l’esprit de l’équipe. Elle a ses chances et elle va se battre pour gagner ce match. Quel que soit l’adversaire, l’équipe joue comme d’habitude, sans crainte, libérée, car elle sait qu’elle aura des occasions de marquer. L’Atalanta peut aller jusqu’au bout en C1 ! Cette année, il n’y a pas de confrontations aller-retour, c’est une opportunité pour tout le monde. Et cette partie de tableau est beaucoup plus ouverte…”