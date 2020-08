Ribeiro : "Neymar est heureux (...) pourquoi devrait-il quitter le PSG aujourd'hui ?!"

Le Paris Saint-Germain vit un moment d’histoire. Le club de la capitale va rencontrer le Bayern Munich ce dimanche en finale de la Ligue des Champions. Une rencontre où Neymar Jr sera particulièrement attendu. Après deux matches de très très haut niveau lors des quarts et demi-finales de la C1, l’Auriverde devra être le leader de son équipe pour soulever la fameuse Coupe aux grandes oreilles.

Le numéro 10 Rouge & Bleu semble aujourd’hui épanoui à Paris. C’est ce que confirme son ex-agent, et proche du joueur, Wagner Ribeiro. Dans une interview accordée pour le média Veja, le Brésilien confirme le nouvel état d’esprit de Neymar et sa joie d’évoluer au Paris Saint-Germain.

Il fut un temps où il était triste à cause de ses blessures. A cette époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd’hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville lumière, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans l’un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et aime… pourquoi devrait-il quitter le PSG aujourd’hui ?! Neymar est heureux et je pense qu’il restera encore au moins deux ans au PSG. Aujourd’hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d’aller au PSG que pour Neymar de retourner à Barcelone. Pour Messi et Cristiano Ronaldo ! Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar !