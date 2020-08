Rico confirme son départ

Loin d’être une mauvaise doublure cette saison, Sergio Rico a su livrer des prestations sérieuses lorsqu’il a dû suppléer Keylor Navas. Pourtant, le PSG ne lèvera pas l’option d’achat, estimée à 12 millions d’euros, du gardien de but prêté par le FC Séville. C’est le principal intéressé qui l’a confirmé en ce lundi matin via son compte Twitter avec un message pour le moins émouvant.

“Le 1er septembre dernier, je suis arrivé au PSG et je n’aurais jamais imaginé rencontrer une famille comme celle-ci. Une famille de coéquipiers, d’amis, qui se sont battus jusqu’à la fin pour écrire l’histoire du club. Finalement, on n’a pas pu rentrer à Paris avec la coupe mais je suis sûr que ce groupe se battra pour atteindre une autre finale très bientôt. Cela été un honneur de partager les objectifs et les rêves avec mon ami Keylor Navas dans cette compétition, autant qu’avec le reste de mes coéquipiers, le staff technique et nos merveilleux supporters. Ce club le mérite et ça viendra !“