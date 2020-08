Rico : “J’ai travaillé tout l’année pour profiter de ce moment”

Titulaire dans le but du PSG, suite à la blessure de Keylor Navas, Sergio Rico n’a pas été trop inquiété par le RB Leipzig (3-0) lors de la demi-finale de Ligue des champions. Le gardien espagnol – dont le contrat avec le club de la capitale prendra fin dans quelques semaines – a exprimé sa joie, après la qualification historique du PSG en finale de Ligue des champions.

“Je suis très content et très heureux d’avoir eu l’opportunité de jouer aujourd’hui, ça récompense le travail au quotidien ; je donne tout à chaque entraînement y compris pour aider Keylor Navas. Je suis fier de tout le travail effectué cette saison; j’ai travaillé tout l’année pour profiter de ce moment. Il n’y a pas de mot pour décrire ce que je ressens. Tout le monde est heureux, tout le monde le mérite quand on voit le travail effectué cette année, a déclaré Sergio Rico au micro de RMC Sport. La supériorité du PSG a été totale tant au niveau de la possession que des occasions. Le PSG a été au-dessus de Leipzig. Avec l’intensité qu’on met, c’est difficile de nous poser des problèmes. Je ne sais pas comment ça va se passer pour dimanche, on va voir dans quel état est Keylor. Mais je me tiens prêt à jouer”, conclut Rico.