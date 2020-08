Riolo : “Cette demi-finale ne doit pas être un aboutissement”

Au terme d’une fin de match absolument dingue, le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les tant convoitées demi-finales de la Ligue des Champions en venant à bout de l’Atalanta dans le temps additionnel (1-2). Si les Parisiens ont finalement assuré l’essentiel avec cette qualification, Daniel Riolo s’interroge, lui, sur les choix de Thomas Tuchel. À ses yeux, ceux-ci n’ont pas été les bons dès le départ.

“Il est difficile d’analyser un match qui a été aussi peu cohérent et aussi fou dans son final. Avant d’évoquer cette fin de scénario qui termine en folie pure, j’ai envie de parler des choix de Tuchel : est-ce qu’on doit considérer que ces choix initiaux, qui a mon sens sont mauvais, sont devenus bons parce qu’il les a changés ou est-ce qu’on doit lui reprocher de ne pas avoir fait bien dès le début pour ne pas en arriver à souffrir autant ? La demi-finale ne doit pas être un aboutissement, et il faudra que le PSG se serve de ce qu’il s’est passé. Il ne faudra pas que Tuchel se trompe à nouveau dans les choix, parce qu’il y a des joueurs qui doivent être sur le terrain tout le temps, et certains à d’autres postes. Je pense évidemment à Paredes et à Marquinhos. Il faut réorganiser cette équipe et lui donner de la cohérence et ce, au-delà de ce final de folie qui nous réjouit tous“, a exposé Riolo au micro de RMC.