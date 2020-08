Riolo : “Il faut laisser la liberté à Neymar de faire la différence dans ce genre de match”

Le Paris Saint-Germain, qui fête ses 50 ans aujourd’hui, se trouve également le jour J d’une confrontation pour le moins excitante en Ligue des Champions face à l’Atalanta. Pour ce match qui inaugure le fameux Final 8, Thomas Tuchel devrait quelque peu innover tactiquement. En effet, son onze devrait évoluer dans une sorte de 4-1-2-1-2 losange avec un Neymar positionné entre les lignes comme meneur de jeu. Un système qui est tout à fait logique selon Daniel Riolo, qui estime que le coach allemand s’adapte aux forces en présence de son effectif.

“Le PSG évoluera donc dans une sorte de losange, avec Neymar en meneur et ça permet de ne pas laisser Icardi seul puisque Sarabia va pouvoir tourner autour de lui. Je pense que c’est une bonne idée. Je crois qu’il faut laisser la liberté à Neymar de faire la différence dans ce genre de match. Mais, en tout cas, avec les joueurs à la disposition de Tuchel, je ne vois pas bien ce que tu pouvais faire d’autre. Le 4-3-3, cela aurait été un faux 4-3-3 en vérité, et tu laissais Icardi un peu trop seul. Il vaut mieux que le milieu de terrain soit plus dense. Avec les joueurs disponibles, je pense que c’est la meilleure idée“, a exposé Riolo sur les ondes de RMC.