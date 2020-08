Riolo : “Le PSG a réussi à transformer Leipzig en équipe de L1”

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la première finale de la Ligue des Champions de son histoire. Les Rouge & Bleu se sont imposés, avec la manière, au détriment du RB Leipzig (3-0). Au terme d’une rencontre maitrisée, le PSG a dégagé un sentiment de domination collective.

Interrogé sur le plateau de Champions Zone, sur la chaîne RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur l’excellente prestation parisienne.

“Après la rencontre du PSG, dans un match qui n’était pas d’un top niveau où on a vu qu’il n’y avait pas une grosse intensité, le PSG a réussi à transformer Leipzig en équipe de Ligue 1. On a vu le PSG qui a dominé Leipzig comme quand il domine tranquillement les matches le week-end en Ligue 1 ! Et ça, c’est une sacrée performance qu’ont réalisé les Parisiens ! Parce que Leipzig c’est une équipe qui court beaucoup plus, propose beaucoup plus ! Et elle a semblé un peu paralysé cette équipe… Ne sachant pas quoi faire… Si elle devrait attaquer ou défendre…”