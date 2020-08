Riolo : “Le trio au milieu m’a beaucoup plu”

Le PSG s’est offert mardi soir une première, une participation à la finale de l’UEFA Champions League. Mais cela n’est pas un aboutissement. L’objectif est désormais de repartir de Lisbonne avec le trophée le plus important au niveau continental. Avec quelle équipe ? Daniel Riolo a été séduit par le trio du milieu de terrain composé de Marquinhos, Ander Herrera et Leandro Paredes, et pas de Marco Verratti, tout juste de retour à la compétition.

“Cela a été finalement un match tranquille, bien mené, globalement maîtrisé. Assez vite les Parisiens ont dégagé de la sérénité. Sur 75 minutes, le PSG a été en maîtrise, même si j’aurais préféré quatre attaquants pour étouffer encore plus Leipzig. Mais ça c’est très bien passé parce que les mecs ont essayé de jouer vite. Le trio au milieu m’a beaucoup plu. Mais, pour faire la fine bouche, tout n’a pas été parfait. Notamment l’association Mbappé-Neymar. Je parle d”état de forme. J’espère que Mbappé est rétabli à 100% parce qu’il m’a semblé un peu en dedans, dans certains accélérations notamment”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Après, c’est un événement de voir un club français en finale de la Champions League, c’est seulement le cinquième, et la dernière fois c’était Monaco en 2004 au terme d’un parcours incroyable… Même une demi-finale c’est incroyable pour un club français. Donc le PSG en finale, c’est unique, dans une formule unique. Ce tournoi là peut offrir des surprises. On l’a vu au tour précédent. […] Pour la finale, il y aura des choix à effectuer par rapport aux états de forme, je pense à Navas ou Verratti qui à la surprise générale a disputé dix minutes du match. Est-ce que Tuchel veut le chauffer pour en faire un titulaire dimanche ? Auquel cas tu décomposes ce milieu de terrain du PSG qui a été très bon. Je ne sais pas… mais le Bayern, si c’est eux, c’est un tout autre calibre…”