Riolo : “Neymar et Mbappé n’ont pas le droit de rater leur finale”

Cela aurait pu être une soirée d’anthologie, cela a finalement tourné à la pire déception possible avec cette finale de Ligue des Champions perdue par le PSG face au Bayern Munich (0-1). Une finale notamment marquée par des prestations décevantes de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Et pour Daniel Riolo, les deux leaders rouge et bleu n’avaient tout simplement pas le droit de rendre une telle copie lors d’un moment si important et capital.

“Le Bayern est plus fort physiquement, tactiquement, même au niveau des individualités… Ils ont été meilleurs à peu près dans tous les compartiments. Des monstres, ils en ont dans toutes les lignes. Pour le PSG, c’est une immense déception, mais une déception qu’il faut relativiser. Relativiser parce que lorsque tu ne fais pas ce qu’il faut tactiquement, quand ton entraîneur te fais jouer comme une petite équipe, tu ne peux pas vraiment t’attendre à autre chose. Quand ton schéma tactique se résume à jouer sur Kylian Mbappé et Neymar, tu ne vas pas bien loin. Et ces deux joueurs, qui sont venus au PSG pour ce genre de moments, ils n’ont pas le droit de rater une finale“, a exposé Riolo sur les ondes de RMC.