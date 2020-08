Riolo : “Sans renfort au milieu, le PSG n’ira pas plus loin”

Le PSG seul centre d’intérêt dans le football français, l’équipe trop axée sur le tandem Neymar-Mbappé, le milieu de terrain pas richement doté, le prochain mercato qui doit voir Leonardo et Thomas Tuchel tirer dans le même sens… Daniel Riolo s’exprime sur le PSG et fait le point avec sa grille de lecture.

“Au nez et à la barbe d’une LFP dépassée, le PSG ne veut pas reprendre aux dates prévues. Paris veut digérer sa finale. Et c’est bien là le seul vrai sujet de notre foot. Le PSG est seul dans l’actu. L’OM ? Encore occupé à ranger les confettis et à nettoyer la salle où ils ont fêté la défaite du PSG. Quand ton actu c’est la défaite de l’autre, c’est que tu n’es pas vraiment fringant non ?“, commente Daniel Riolo sur RMC Sport. “Le PSG a beaucoup trop misé sur ses deux stars. Mais pas soutenu par un collectif fort, ça ne suffit pas pour battre un gros club européen. La sacralisation de Neymar/Mbappé ne peut pas être une bonne chose. Ils ne peuvent pas être vu en “sauveurs” et échapper à la critique quand ils passent à côté d’un match. A ce titre, il est curieux de constater que Mbappé est toujours beaucoup plus protégé que Neymar. Le bilan de l’attaquant français dans les gros matches européens mérite d’être analysé de près. Est-il vraiment à la hauteur de son statut ? […] A 2, à 3 au milieu et avec qui, c’est le principal chantier. Paredes, Gueye, Herrera, Verratti aucun n’est, à mes yeux, un titulaire indiscutable. Aucun n’est un niveau de classe internationale. Et sans renfort dans ce secteur, Paris n’ira pas plus loin. Reste le fameux couloir droit. Là encore une recrue de taille est attendue. Leonardo et Tuchel vont devoir s’entendre pour faire avancer le PSG. Sans ça, le film de leur désunion pourrait bien devenir le prochain feuilleton du club…”