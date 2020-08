Riolo : “Si le PSG va au bout, ce sera avec le cœur et le duo Neymar / Mbappé”

Victorieux de l’Atlético de Madrid, grâce à un but inscrit en fin de partie par Taylor, le RB Leipzig sera donc le futur adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Un adversaire qui posera des soucis aux Rouge et Bleu, estime Daniel Riolo. Mais un adversaire également largement à la portée de Paris et de son duo magique Neymar / Mbappé.

“Ça ne va pas être une affaire d’expérience, mais de schéma de jeu. Contre l’Atlético, tu aurais certainement eu le ballon et tu aurais eu un match assez stressant parce qu’ils savent endormir le match et ils sont capables de battre n’importe qui. Là, avec Leipzig, tu sais exactement ce qu’il va se passer, analyse Riolo au micro de RMC. Le ballon sera partagé en fonction des temps forts. Ils vont oser monter et te presser haut. Ils vont utiliser la largeur, il faudra que tu sois attentif tout le temps. Collectivement, je pense que Leipzig est supérieur à Paris, comme l’Atalanta l’était. Mais si le PSG va au bout de cette Ligue des Champions, ils iront avec le cœur et le duo Mbappé / Neymar. C’est ce duo qui amènera cette équipe en haut, s’ils doivent y aller. Le jeu collectif au PSG il a disparu. Je vois le PSG souffrir, mais, j’envisage le PSG faire aussi très très mal à cette équipe.