Riolo : “Si Messi est sur le terrain à la place de Di Maria, où est le problème ?”

Depuis mardi, la planète football est suspendue à l’avenir de Lionel Messi (33 ans). Lassé des déboires du FC Barcelone, notamment après la claque contre le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), l’Argentin a demandé à sa direction de quitter le club lors de ce mercato estival. Forcément, le PSG a vite été associé au sextuple Ballon d’Or. Daniel Riolo imagine une pige d’un an pour Messi dans la capitale française, avant de rejoindre une destination plus exotique (MLS, Inter Miami) pour terminer sa carrière. Le journaliste de RMC estime que si l’Argentin prenait la place de son compatriote Angel Di Maria, le club de la capitale serait forcément mieux armé pour aller chercher sa première C1.

“Messi au PSG ? Il faut délimiter les contours de la faisabilité et ce pourquoi je pourrais apprécier le projet. Je vais défendre l’idée un petit peu plus. Sur la dernière finale, d’il y a trois jours, si Messi est sur le terrain à la place de Di Maria, où est le problème ? Est-ce que le PSG n’est pas plus armé à ce moment-là. Moi, je pense que oui, estime Daniel Riolo dans l’After Foot. Parce que Di Maria sur ce genre de match… Si dans le 4-3-3, qui était aligné dimanche contre le Bayern (défaite 1-0), tu mets Messi à la place de Di Maria, je suis désolé, je pense que le PSG est bien supérieur. On parle d’un an. Si sur un an, le PSG récupère Messi et joue dans un 4-3-3 à la place de Di Maria, où tu blindes le milieu, et où tu vas en Ligue des champions, honnêtement, je ne vois pas pourquoi le PSG n’a pas sa chance d’aller au bout.“