Riolo sur le PSG : “Tu dois évacuer la pression, faire un match plein et aller en finale !”

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain tentera de valider son ticket pour la finale de la Ligue des Champions face à un adversaire plutôt imprévisible, victorieux de la rude équipe de l’Atlético de Madrid, le RB Leipzig. Une demi-finale de Ligue des Champions que Thomas Tuchel et ses hommes se doivent de remporter, estime Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

“Si le PSG perd contre Leipzig, je pense que oui, c’est un énorme échec. Leipzig est une très belle équipe, il n’y a aucun problème, mais ce n’est pas les mêmes moyens, ce n’est pas la même progression. En plus Tuchel ayant été une sorte de maître pour Nagelsmann , généralement si l’élève donne la leçon au maître, c’est que le maître est passé au travers. Cela ne doit pas arriver. Individuellement, tu as plus de bons joueurs au PSG, tu as aussi plus d’expérience, même si ces des expériences plutôt négatives en Ligue des Champions. Paris qui ne profiterait pas de ce tableau favorable… Évidemment que tu dois passer. Tu dois évacuer la pression, faire un match plein, écarter Leipzig et aller en finale.”