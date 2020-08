RMC Sport apporte des éclaircissements sur report de Lens / PSG

Alors que le PSG devait débuter sa saison 2020-2021 de Ligue 1 ce samedi à 21h face au RL Lens, au Stade Bollaert-Delelis (2ème journée de Championnat), cette rencontre a finalement été décalée au jeudi 10 septembre (à 21h). Une décision de la LFP qui a provoqué de nombreuses réactions, à l’encontre du PSG notamment. Sur son site internet, RMC Sport a tenu à apporter quelques éclaircissements concernant le report du match entre le RC Lens / PSG, validé par la LFP ce mercredi matin. Ainsi, les Rouge et Bleu ont indiqué aux Lensois leur désir de reporter cette rencontre vendredi dernier, soit “deux jours avant la finale de la C1, sans avoir évidemment connaissance du résultat. Paris a ensuite fait cette même demande à la Ligue dès samedi.”

Une décision qui permettra ainsi aux joueurs du PSG de profiter de leurs familles, qu’ils n’avaient pas vu depuis trois semaines. De plus, certains joueurs parisiens allaient rejoindre leurs sélections respectives après la rencontre face au Stade Bollaert. “Cette demande n’était aucunement liée au résultat du match contre le Bayern. Elle aurait été la même en cas de succès”, précise le média sportif. Enfin, RMC précise que le RC Lens n’a subi aucune pression de la part du PSG et que le club nordiste a lui-même préféré la date du 10 septembre. Les Sang et or ont d’ailleurs “refusé de jouer son match contre Paris le 23 septembre, entre les deux rencontres face à Bordeaux et Nîmes”, conclut RMC Sport.