RMC Sport confirme les négociations Cavani / Benfica

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé de nouveau club. El Matador a été annoncé un peu partout (Newcastle, Inter, Atlético de Madrid, AS Roma…) et le dernier nom qui est sorti est celui du Benfica Lisbonne. Walter Guglielmone, demi-frère et agent de l’attaquant uruguayen se serait même rendu à Lisbonne ces derniers jours afin de continuer à négocier et visiter les installations du club portugais. L’équipe lisboète a pourtant – via un communiqué – démenti toutes négociations avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts). Ce mardi soir, c’est RMC Sport qui s’empare de ce dossier. Selon le média sportif, Cavani est toujours en négociation avec le Benfica même si un accord n’a pas encore été trouvé. RMC Sport explique que ce dossier est encore ouvert et que rien de définitif n’est encore acté.