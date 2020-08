RMC Sport fait le point sur la blessure de Mbappé

Touché à la cheville face à l’AS Saint-Étienne en finale de la Coupe de France (victoire 1-0), l’incertitude règne quant à une présence de Kylian Mbappé en Ligue des champions. Dans un peu plus d’une semaine, le PSG affrontera l’Atalanta en quart de finale de la C1, mais l’attaquant n’est pas encore sûr de pourvoir y participer. Même si les dernières nouvelles étaient plutôt rassurantes, RMC Sport indique que : “À l’heure actuelle, rien ne peut assurer que l’attaquant français sera présent contre la formation italienne (…) Attention, rien ne dit non plus que Mbappé n’y sera pas…“

L’international français n’a toujours pas repris la course même s’il a remarché assez rapidement. Pour le moment, Mbappé n’est pas “forcément en avance sur les prévisions, comme son attitude vendredi aurait pu le laisser espérer“, rapporte encore RMC Sport. Alors que le club de la capitale va partir au Portugal, samedi, pour un stage de préparation au Final-8, Mbappé devrait passer à la vitesse supérieure à ce moment-là. Le flou demeure.