RMC Sport fait le point sur le mercato du PSG

Le PSG a fini sa saison 2019-2020 par une défaite en finale de la Ligue des Champions. Les dirigeants parisiens vont désormais pouvoir se tourner vers le mercato pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. RMC Sport a fait un point sur les postes que souhaitent renforcer. Avec le départ de Thiago Silva, le PSG veut trouver un nouveau défenseur central. “Mais pas un titulaire en puissance.” Le PSG voudra aussi résoudre sa quête d’un numéro 6. “L’international serbe Sergej Milinkovic-Savic ne figure plus en haut de la liste des décideurs parisiens. Le règlement de ce dossier, comme d’autres, pourrait être favorisé par le départ de plusieurs joueurs.” Les dirigeants parisiens souhaitent également se séparer de Julian Draxler, et comptent prolonger le contrat de ses deux meilleurs joueurs, Kylian Mbappé et Neymar. Pour le Brésilien – qui se sent très heureux à Paris – les “négociations avancent, tout doucement mais elles avancent” conclut RMC Sport.