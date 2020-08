Roche : “C’est important pour l’identité du club de faire confiance à ses jeunes”

Pour leur retour à la compétition, les U19 du PSG ont concédé le match nul lors d’un déplacement à la JA Drancy (1-1) dans le cadre de la 1ère journée du groupe A du championnat national. Edouard Michut a offert le point du match nul à son équipe en égalisant en seconde période. Pour cette rencontre, les Parisiens ont été privés de Timothée Pembélé, Kays Ruiz-Atil et Arnaud Kalimuendo (au repos après avoir été présents dans le groupe professionnel du PSG lors du Final 8 de Ligue des champions). Après la rencontre, l’entraîneur des U19 du PSG – Stéphane Roche – est revenu sur la prestation de son équipe dans ce derby francilien.

“J’ai vu deux belles équipes. Le match a été assez passionnant du début à la fin. Chaque équipe a eu ses temps forts, mais on a pris l’ascendant après la mi-temps. On encaisse le but à un moment difficile, juste avant la mi-temps. On fait peut-être une erreur sur le but, mais c’était dans l’esprit du jeu, a déclaré Roche dans une interview au Parisien. C’est un bon premier match. On a une équipe jeune avec des 2003, des 2004, des 2005 et quelques 2002. Ça s’est senti un peu. Je suis satisfait du comportement général.”

Dans cet entretien, Stéphane Roche a également évoqué le changement de niveau pour les joueurs qui redescendent en U19 après avoir évolué avec l’équipe professionnel du PSG. “C’est la carrière d’un jeune footballeur qui veut ça. Si tu ne t’imposes pas au dessus tout de suite, il faut jouer et profiter de l’opportunité de se montrer encore plus. C’est la force d’une académie qui fonctionne de pouvoir emmener ses joueurs chez les pros. C’est important aussi pour l’identité du club de faire confiance à ses jeunes.”

XI du PSG face à Drancy : Franchi – Mbuyi-Muamba (Gassama, 60e), Bitshiabu, Coulibaly – Baldé, Michut, Kamara, Alloh, Simons (cap.) – Labila Eyumpel, Touré