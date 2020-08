Rocheteau : “Le Bayern n’a pas de joueurs avec la qualité de Neymar ou Mbappé”

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son Histoire face au Bayern Munich. Cinquante ans après sa création, le club de la capitale va tenter de glaner sa première Ligue des Champions. Un choc historique sur lequel est revenu Dominique Rocheteau au micro de RTL.

Avant toute chose, l’ancien avant-centre parisien a tenu à mettre en exergue l’esprit d’équipe qui règne au sein de ce groupe rouge et bleu. Et à ses yeux, un joueur illustre parfaitement cela, Neymar Jr.

“On a trouvé, en dehors de la qualité des joueurs, une équipe très soudée. Les joueurs ont trouvé un esprit d’équipe. C’est des joueurs qui se connaissent bien depuis longtemps, à l’image de Neymar qui ne se sentait pas bien dans cette équipe et qui est maintenant comme un poisson dans l’eau.”

Et s’il se montre impressionné par la puissance que dégage l’adversaire bavarois, celui qui a passé la barre des 100 réalisations sous la tunique parisienne estime que cette finale sera extrêmement serrée. Pour lui, c’est du 50/50 et deux joueurs pourraient bien faire tout basculer : Neymar et Mbappé.

“Il faudra être à la hauteur face au Bayern qui est une machine de guerre“. C’est des grands joueurs, ils m’impressionnent sur le plan de la puissance. Je pense qu’à ce niveau-là, ils sont supérieurs au PSG. Maintenant le Bayern n’a pas forcément des joueurs de la qualité du PSG. Le Bayern n’a pas Neymar, n’a pas Mbappé, qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. Sur ce match, c’est du 50-50 avec bien sûr l’espoir de voir gagner le PSG.”