Rothen et le sentiment terrible de perdre une finale de Ligue des Champions

Au terme d’un très beau parcours en Ligue des Champions qui a révélé un véritable esprit de groupe, le Paris Saint-Germain est revenu durement à la réalité en s’inclinant en finale face au Bayern Munich (0-1). Depuis plusieurs jours, beaucoup d’observateurs louent ce parcours rouge et bleu et expliquent qu’il va désormais falloir capitaliser dessus pour prendre du galon. Sur les ondes de RMC, le discours de Jérôme Rothen, qui s’appuie sur son expérience de joueur, est un chouïa différent.

“Une finale de Ligue des Champions, c’est tellement le summum. Tout le monde est à la recherche de ça. Quand tu es un passionné de football, déjà gamin, quand tu es joueur professionnel, tu rêves de deux choses : d’être sur le toit de l’Europe et de représenter ton pays en équipe nationale. Moi, pour parler de mon expérience personnelle avec Monaco en 2004, on ne s’attendait pas à jouer la finale. Et quand tu perds en finale, 1-0 ou 3-0 c’est la même chose, à la fin c’est un abattement terrible. On a beau te dires : il faut capitaliser sur cette défaite… Personnellement, je ne l’ai jamais revu après la Ligue des Champions et, au final, cette défaite en finale m’a fait tellement mal, qu’elle ne m’a servi à rien du tout.”