Rothen : “Le PSG doit avoir peur de l’Atalanta pour se surpasser”

Tous les supporters parisiens trépignent d’impatience à l’approche du coup d’envoi des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une confrontation en one shot contre l’Atalanta assez particulière sur le papier mais qui reste extrêmement excitante. Pour une fois, il apparaît que Thomas Tuchel et ses hommes aient tiré un tableau plutôt favorable avec les Bergamasques en quart et le vainqueur entre Leipzig et l’Atlético en demi-finale. Cependant, Jérôme Rothen a tenu à tempérer les choses. Pour lui, le PSG ne peut clairement pas se permettre de se projeter sur une éventuelle finale au vu du passif des Rouge et Bleu.

“La partie de tableau du PSG est totalement piège. Ce serait une énorme connerie de les voir déjà en finale. D’autant plus que le PSG, après trois terribles désillusions vécues ces dernières années, ne peut se permettre de se croire favori. Ils doivent avoir peur de l’Atalanta pour pouvoir se surpasser et réaliser une vraie performance, explique Jérôme Rothen pour Le Point. Aujourd’hui, le PSG est encore dans le dur avec des blessés ou des joueurs qui ne sont pas dans leur meilleur état de forme. Mais je préfère voir le positif, on a un Neymar au meilleur de son talent et avec un état d’esprit bien différent de celui du passé.”