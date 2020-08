Rothen : "Mbappé aura les clés du match, Neymar celles du jeu"

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a commenté pour RMC Sport le quart de finale de la Ligue des champions opposant l’Atlético de Madrid à Leipzig, au stade Alvalade, jeudi soir. L’ex milieu de terrain a donc observé le club allemand de près. Et il voit bien Kylian Mbappé exploiter la relative lourdeur de Klostermann et de Halstenberg, deux des trois axiaux de Leipzig.

“Les défenseurs centraux de Leipzig ont aussi cette volonté de s’incorporer au milieu et, à la perte du ballon, ils doivent courir vers leur but, commente Jérôme Rothen dans L’Equipe. Donc, si Mbappé est bien lancé, cela peut faire des ravages. Neymar en passeur, Mbappé dans la profondeur, c’est difficile à contrer. Quand je vois la façon de jouer de Leipzig, je me dis que Mbappé n’aura pas beaucoup d’efforts à fournir dans le repli. Mbappé aura les clés du match, Neymar celles du jeu .”