Roustan et les “cracks absolus” qui jugent le PSG et “t’expliquent le foot”

Un titre de champion de France, une coupe de France, une coupe de la Ligue, un Trophée des champions, une finale de la Ligue des champions perdue 1-0 contre le FC Bayern… avec tout cela, le PSG ne risque pas de connaître la critique. Et bien, oui, le club connait un bon lot de critiques. C’est épatant et navrant. Didier Roustan préfère lui dire bravo !

“J’ai lu entendu beaucoup de critiques. C’est la faute à ceci, la faute à cela. Mais quand tu remportes tous les titres nationaux – parce que ça existe les surprises en coupe – et que tu vas en finale de la Ligue des champions… Merde ! C’est vrai que dans les critiques, il y a beaucoup de jaloux et de rageux. Ou des gens qui n’aiment pas le PSG… en particulier des supporters d’une équipe rivale. Ça, ça fait partie du jeu. Et puis il y a les cracks ! Ceux qui ne font jamais d’erreurs dans la vie. Ils sont parfaits. Sur les réseaux sociaux on en rencontre beaucoup. Eux, ils jugent. Pourtant au quotidien, on ne les croise pas souvent ces cracks. Je n’ai pas de bol, les gens parfaits je ne les croise jamais. On peut dire “peut-être”. Mais non, eux ils savent. Ceux sont des cracks absolus. Ils t’expliquent le foot. Tuchel, Ancelotti pfff, et Guardiola une imposture… c’est génial”, commente Didier Rosutan dans son dernier podcast (à écouter ici). “Nous aussi les journalistes on devrait mettre un peu de hauteur. Il y a toujours ce besoin de dénigrer... Dans tous les cas de figure, le PSG est baisé ! S’ils gagnent la Champions League c’est la formule et le tirage facile, c’est insupportable ! L’Atalanta et Leipzig, je suis désolé, il fallait gagner. Il valait mieux prendre la Juve que l’Atalanta... Leipzig ils ont éliminé à la régulière l’Atlético. Le PSG aurait fait la Juventus puis l’Atlético, cela aurait eu plus de sens ? Et bien non ! Et puis en 1993, l’OM, ils ont eu la ligne droite de Longchamp… A chacun sa vision des choses. Moi je dis bravo le PSG, bravo aux joueurs, bravo le staff et à ceux qui ont participé à cette campagne européenne de près ou de loin. Ils peuvent être fiers.”