Roustan : “Il y a au moins deux effectifs supérieurs à celui du PSG”

Dans huit jours débutera le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne. On ne connaît pas encore tout le plateau. Mais le tableau oui. Quels clubs se détachent comme favoris ? Pas le PSG pour Didier Roustan. Même si Gian Piero Gasperini fait de son adversaire un candidat sérieux.

“Gasperini il est dans son rôle. Il va jouer le PSG, il ne va pas dire que ce sont des truffes. Le Bayern et à un degré moindre Manchester City, ou le Real Madrid s’il s’en sort, seront les favoris. C’est vrai qu’ils vont s’entretuer en demi-finale, et tant mieux ! Car il faut les éviter. Et on a un chemin favorable pour les éviter jusqu’à la finale, et après ça se joue sur un match. Mais il n’y a pas photo pour moi pour des quantités de raisons : l’équilibre de l’équipe, les latéraux, machin, truc… Il y a donc au moins deux effectifs supérieurs à celui du PSG. Après, il y a le PSG, peut-être l’Atlético de Madrid pour l’expérience, l’agressivité”, a commenté Didier Roustan dans l’EDS. “Une équipe, c’est un équilibre. Avec deux milieux de terrain et quatre Fantastiques, il n’y a pas d’équilibre. L’équipe est coupée en deux par la force des choses. Tout ça n’est pas très rationnel. Après, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Mais je constate que dans des matches compliqués comme le retour au Real Madrid et à Dortmund, on l’a vu”.