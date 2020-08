Roustan : “Leonardo, au delà de paraître inaudible, il fait un peu Calimero”

Leonardo avait quelques messages à passer à la presse hier, au Parc des Princes. À six jours du choc européen contre l’Atalanta, le directeur sportif du PSG ne souhaite pas que l’environnement parisien baigne dans de la “ négativité” suite aux contrariétés que sont les blessures de Verratti (mollet), Kurzawa (cuisse) et Mbappé (cheville). Mais il a taclé le football français pour son calendrier post confinement et l’insuffisance de protection des arbitres vis à vis de Neymar.

Cette communication en “off” de Leonardo, Didier Roustan ne l’a pas appréciée. “Je trouve que c’est récurrent chez Leonardo. Au delà de paraître inaudible, ça fait un peu Calimero. C’est toujours la faute à ceci, à cela… Il peut y avoir du vrai dans ce ressenti. Mais ça ne parait pas opportun d’à chaque fois revenir là-dessus. La négativité, la négativité…”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “J’ai peur que Neymar soit isolé dans ce match. C’est à ce niveau que l’absence de Verratti fait beaucoup de dégâts. C’est un premier meneur de jeu quelque part. Et s’il y a le feu, il est capable de garder le ballon, de provoquer une faute sur lui. Leandro Paredes, il m’a déçu. Contre Saint-Etienne, quand les Verts poussaient, il balançait loin devant. Je ne lui demande pas d’être Pastore, mais un minimum… Au milieu de terrain, pour faire un premier décalage, je n’en vois pas un. De toute façon, j’ai toujours pensé qu’il y avait un PSG avec Verratti, et un PSG sans Verratti. Là, il n’y aura pas Di Maria non plus. Donc Neymar va beaucoup descendre pour aller chercher le ballon. Icardi n’est pas très mobile. Sarabia manque un peu de coffre… C’est déséquilibré. Draxler ? A la base, il avait les qualités pour ça, mais on a l’impression de l’avoir totalement perdu. Il ne semble pas concerné, il joue à 3 km/h. Le Draxler de maintenant, il est ailleurs ! C’est dommage.”