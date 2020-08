Roustan : “Les blessures à répétition au PSG ? Il y a quelque chose qui relève plus de la malchance”

À l’approche des grands matches, le PSG arrive souvent avec des blessés majeurs. Cette fois-ci, avant d’affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a vu Marco Verratti et Kylian Mbappé se blesser. D’après les dernières indiscrétions, le milieu de terrain italien devrait être forfait pour l’Atalanta, alors que l’attaquant pourrait lui – au mieux – débuter sur le banc. Pour Didier Roustan, les blessures des joueurs parisiens avant les grandes échéances sont une sorte de malchance. “Les blessures à répétition au PSG ? Force est de constater que tu as l’impression qu’il y a une sorte de malédiction. […]Il y a quelque chose qui relève plus de la malchance, pense Roustan dans l’Equipe du Soir. Neymar, c’est un fêtard de première et il était jamais blessé (au Barça, ndlr).”